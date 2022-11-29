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35 минут назад

В Москве у американского посольства задержали россиянина, пытавшегося передать письмо ООН

Газета.Ru

Мужчина из Тольятти приехал к американскому посольству в Москве, чтобы передать послание ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Россиянина задержали у американского посольства в Москве
Фото: ТАССТАСС

60-летний Алексей Васильев перебросил конверт через забор ведомства, после чего его задержали охранники.

Как правило, так поступают те, кто занимается шпионажем или хочет передать некую информацию, однако у Алексея были особые цели, отмечает источник.

На Красной площади задержали мужчину, призывавшего Ленина «проснуться»

Мужчина обратился с требованием к ООН, чтобы ему предоставили лечение хронической болезни почек.

После инцидента мужчину госпитализировали в 67-ю больницу с обострением хронической болезни.

Ранее на севере Москвы произошла авария. Автомобиль на большой скорости влетел в ограждение, погибли два человека в машине.

Происшествия,Алексей Васильев,ООН,
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