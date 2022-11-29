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22 минуты назад

В США уборщица нашла младенца в морозилке, после чего были обнаружены тела еще троих детей

Газета.Ru

В США были обнаружены останки детей после того, как уборщица сообщила полиции о младенце, найденном в морозилке, всего в доме было четверо мертвых детей. Об этом сообщает Mirror.

В США уборщица нашла младенца в морозилке, после чего были обнаружены тела еще троих детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что уборщица нашла младенца в тот момент, когда она подготавливала квартиру для новых жильцов.

Через 24 часа после звонка полиция подтвердила обнаружение человеческих останков. Их было четверо.

На данный момент не установлено, было ли совершено преступление. Никаких арестов пока не проводилось, расследование продолжается.

Ранее в Казахстане трехлетний ребенок залез в холодильник и задохнулся.

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