В США уборщица нашла младенца в морозилке, после чего были обнаружены тела еще троих детей

В США были обнаружены останки детей после того, как уборщица сообщила полиции о младенце, найденном в морозилке, всего в доме было четверо мертвых детей. Об этом сообщает Mirror.

Известно, что уборщица нашла младенца в тот момент, когда она подготавливала квартиру для новых жильцов.

Через 24 часа после звонка полиция подтвердила обнаружение человеческих останков. Их было четверо.

На данный момент не установлено, было ли совершено преступление. Никаких арестов пока не проводилось, расследование продолжается.