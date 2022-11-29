Telegram-канал Readovka сообщает, что в Херсонской области расстреляли начальника местного следственного изолятора Кирилла Рашина. По данным авторов, 28 ноября в Херсоне его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В публикации говорится, что он не стал эвакуироваться из города после отвода российских войск. Как рассказал сотрудник местного ФСИН, от переезда он отказался из-за жены. Минобороны России не комментировало эту информацию