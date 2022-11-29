Telegram-канал Readovka сообщает, что в Херсонской области расстреляли начальника местного следственного изолятора Кирилла Рашина. По данным авторов, 28 ноября в Херсоне его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В публикации говорится, что он не стал эвакуироваться из города после отвода российских войск. Как рассказал сотрудник местного ФСИН, от переезда он отказался из-за жены. Минобороны России не комментировало эту информацию
Он остался из-за своей жены. Родителей он успел переправить, а сам остался с женой там — она не захотела переправляться. По информации, его расстреляли, — поделился источник портала.
Собеседник Readovka рассказал, что в Херсоне были также задержаны другие сотрудники СИЗО — старший лейтенант Ирина Полихова, подполковник Евгений Усачев и подполковник Игорь Гуряков. Он заявил, что в настоящий момент их судьба неизвестна, связи с задержанными нет.