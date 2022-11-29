В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Readovka: в Херсоне расстреляли начальника СИЗО

News.ru

Telegram-канал Readovka сообщает, что в Херсонской области расстреляли начальника местного следственного изолятора Кирилла Рашина. По данным авторов, 28 ноября в Херсоне его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В публикации говорится, что он не стал эвакуироваться из города после отвода российских войск. Как рассказал сотрудник местного ФСИН, от переезда он отказался из-за жены. Минобороны России не комментировало эту информацию

Он остался из-за своей жены. Родителей он успел переправить, а сам остался с женой там — она не захотела переправляться. По информации, его расстреляли, — поделился источник портала.

Собеседник Readovka рассказал, что в Херсоне были также задержаны другие сотрудники СИЗО — старший лейтенант Ирина Полихова, подполковник Евгений Усачев и подполковник Игорь Гуряков. Он заявил, что в настоящий момент их судьба неизвестна, связи с задержанными нет.

Происшествия,Видео,Игорь Гуряков,Минобороны России,ФСИН,СБУ,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители