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1 час назад

Российский младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

Lenta.ru

Российский младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Младенец умер после приема выписанной врачом таблетки
Фото: 

28 ноября четырехмесячного ребенка положили в городскую больницу Иркутска с отравлением лекарственными препаратами.

Выяснилось, что за несколько дней до этого мать дала ему половину таблетки успокоительного, выписанного врачом. После приема лекарства состояние младенца ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Зеленограда умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у подруги. Девочка скончалась в больнице от сердечной недостаточности.

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