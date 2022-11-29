Младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

Российский младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото:

28 ноября четырехмесячного ребенка положили в городскую больницу Иркутска с отравлением лекарственными препаратами.

Выяснилось, что за несколько дней до этого мать дала ему половину таблетки успокоительного, выписанного врачом. После приема лекарства состояние младенца ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенок скончался.