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13 минут назад

Актриса Наталия Стешенко найдена мертвой в своей квартире в Москве

Никита Бородкин

Актриса театра и кино Наталия Стешенко найдена мертвой в собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники.

Звезда «Лиги обманутых жен» найдена мертвой в своей квартире
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Тело 37-летней женщины нашли в понедельник, 28 ноября, в доме на Ростовской набережной. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

В 48 лет умер актер Андрей Стоянов

Напомним, что Наталия Стешенко родилась в казахстанском Павлодаре 3 декабря 1984 года. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Выпускница ВГИКа, работала в московском Театре Луны, где играла в постановках «Рококо», «Таис сияющая», «Коррида или Роман с бессонной ночью».

Стала известна широкой публике благодаря главной роли в комедии «Лига обманутых жен», а также по роли Ларисы в сериале «Инспектор Купер».

Происшествия,Наталия Стешенко,Андрей Стоянов,
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