Под Белгородом мужчина зарезал сожительницу и ее сестру

В Белгородской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя об убийстве сожительницы и ее сестры. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, фигурант часто ссорился с возлюбленной. Он даже избивал женщину, а она рассказывала о конфликтах с кавалером сестре. Та часто советовала паре расстаться. 30 января в Губкине россиянин избил гражданскую жену и несколько раз ударил ее ножом. Затем он решил расправиться и с родственницей погибшей из-за старых обид. Мужчина приехал в село Аверино и зарезал жертву.