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10 минут назад

Зарезавшего двух сестер 46-летнего россиянина осудят

Lenta.ru

В Белгородской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя об убийстве сожительницы и ее сестры. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Под Белгородом мужчина зарезал сожительницу и ее сестру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, фигурант часто ссорился с возлюбленной. Он даже избивал женщину, а она рассказывала о конфликтах с кавалером сестре. Та часто советовала паре расстаться. 30 января в Губкине россиянин избил гражданскую жену и несколько раз ударил ее ножом. Затем он решил расправиться и с родственницей погибшей из-за старых обид. Мужчина приехал в село Аверино и зарезал жертву.

Кроме того, во время судебного рассмотрения обвиняемый грубил и оскорблял участников заседания.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (Убийство) и части 1 статьи 297 («Неуважение к суду») УК РФ.

Происшествия,Следственный комитет,
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