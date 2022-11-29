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23 минуты назад

Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына

Деловая газета "Взгляд"

На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

На подконтрольной Киеву части Херсона насмерть забили мать и сына
Фото: 

По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стали известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».

Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты даже самые лояльные все еще не допущены в Херсон.

«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако в отличие от России Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.

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