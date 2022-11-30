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56 минут назад

Россиянка попыталась убить врача из-за назначенных лекарств

Lenta.ruиещё 2

В поселке Ксеньевка Забайкальского края правоохранители задержали 63-летнюю местную жительницу, которая набросилась на врача с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Россиянка попыталась убить врача из-за назначенных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, 28 ноября она спровоцировала конфликт на приеме врача, а затем достала нож и нанесла 54-летней женщине несколько ударов. Подоспевшим медикам удалось обезвредить напавшую и оказать помощь пострадавшей.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, фигурантке не понравились лекарства, которые ей были назначены ранее, и она пришла разбираться в больницу с оружием. Задержанной будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство и угрозу убийством.

Происшествия,Убийство ,Егор Марков,Следственный комитет,
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