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27 минут назад

В Крыму обрушилась постройка многоквартирного дома

Lenta.ruиещё 2

Прокуратура Крыма организовала проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома в Керчи. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Крыму обрушилась постройка многоквартирного дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне о произошедшем рассказал глава керченской администрации Святослав Брусаков. В Telegram-канале он уточнил, что все произошло в доме №12 на улице Суворова.

«Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят», — написал глава администрации.

Брусаков не стал указывать, являлась ли пристроенная часть к дому законной.

Ранее сообщалось, что подъезд жилого дома на Сахалине обрушился из-за взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек.

Кроме того, еще два человека были доставлены в больницу, еще четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.

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