В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
48 минут назад

Гражданка России угрожала выпрыгнуть с ребенком из окна отеля в Сербии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Сотрудники полиции спасли россиянку, которая грозилась выпрыгнуть из окна гостиницы в сербском городе Нови-Сад, сообщает газета «Вечерне новости».

Россиянка угрожала выпрыгнуть с ребенком из окна отеля в Сербии
Фото: UnsplashUnsplash

По данным издания, полиции удалось попасть в гостиничный номер, где 45-летняя женщина с ребенком угрожала выпрыгнуть из окна. Ее доставят в больницу, а ребенком займутся сотрудники Центра социальной работы. О причинах поступка женщины не сообщается, передает ТАСС.

В операции по спасению принимали участие полицейские, сотрудники скорой и пожарной служб, а также группа переговорщиков.

Ранее сообщалось, что в Сербии более 104 тыс. граждан России получили вид на жительство сроком на год за последние девять месяцев.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители