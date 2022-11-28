Россиянка угрожала выпрыгнуть с ребенком из окна отеля в Сербии

Сотрудники полиции спасли россиянку, которая грозилась выпрыгнуть из окна гостиницы в сербском городе Нови-Сад, сообщает газета «Вечерне новости».

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По данным издания, полиции удалось попасть в гостиничный номер, где 45-летняя женщина с ребенком угрожала выпрыгнуть из окна. Ее доставят в больницу, а ребенком займутся сотрудники Центра социальной работы. О причинах поступка женщины не сообщается, передает ТАСС.

В операции по спасению принимали участие полицейские, сотрудники скорой и пожарной служб, а также группа переговорщиков.