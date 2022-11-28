Вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа. Об этом сообщает агентство AFP.

Фото: USGS/Cover Images via Reuters Connect USGS/Cover Images via Reuters Connect

Этот вулкан является крупнейшим среди действующих на Земле, но последние 40 лет он не извергался. Пока потоки лавы остаются внутри и сдерживаются кальдерой, но аварийные службы в районах поблизости к жерлу находятся в полной готовности. В любой момент они могут начать изливаться и течь вниз по склону, и в этом случае жителям окрестных районов, вероятно, потребуется срочная эвакуация.

В середине дня в понедельник официальный аккаунт Геологической службы США в Twtitter сообщил, что «похоже, лава все-таки вытекла за пределы кальдеры, но жерла пока что локализованы внутри нее». Веб-камера Геологической службы США на северном краю вершины Мауна-Лоа показала длинные яркие трещины в вулканическом кратере, контрастирующие с ночным небом.