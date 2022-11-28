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3 часа назад

AFP: крупнейший гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет

Газета.Ru

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа. Об этом сообщает агентство AFP.

Вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет
Фото: USGS/Cover Images via Reuters ConnectUSGS/Cover Images via Reuters Connect

Этот вулкан является крупнейшим среди действующих на Земле, но последние 40 лет он не извергался. Пока потоки лавы остаются внутри и сдерживаются кальдерой, но аварийные службы в районах поблизости к жерлу находятся в полной готовности. В любой момент они могут начать изливаться и течь вниз по склону, и в этом случае жителям окрестных районов, вероятно, потребуется срочная эвакуация.

В середине дня в понедельник официальный аккаунт Геологической службы США в Twtitter сообщил, что «похоже, лава все-таки вытекла за пределы кальдеры, но жерла пока что локализованы внутри нее». Веб-камера Геологической службы США на северном краю вершины Мауна-Лоа показала длинные яркие трещины в вулканическом кратере, контрастирующие с ночным небом.

Гавайи — это один из самых вулканически активных регионов Земли. Там находятся шесть действующих вулканов, последнее крупное извержение с серьезным ущербом для хозяйства произошло в 2018 году.

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