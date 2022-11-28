Кладовщики российского маркетплейса массово заболели менингитом

Складские сотрудники маркетплейса Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В инфекционные отделения попали уже более 30 сотрудников, при этом новые зараженные поступают в больницы Красногорска, Дедовска и Истры ежедневно. Сообщается, что все заболевшие жили в одном общежитии Нахабино и являлись соседями по комнатам.
Заболевшие жалуются на резкую головную боль, температуру и кашель. При этом многие кладовщики продолжили ходить на работу – медиков стали вызвать только после резкого ухудшения самочувствия некоторых больных. Сейчас десятки больных госпитализированы, многие попали в реанимацию.
Ранее стало известно, что в Китае уже четвёртый день подряд фиксируется рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.