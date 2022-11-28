Россиянка вышла замуж за зэка, заразила его ВИЧ и поплатилась

В Удмуртии суд вынес приговор 38-летней жительнице Набережных Челнов за заражение ВИЧ-инфекцией своего мужа. Она ещё с 2015 года состоит на учёте с ВИЧ, но о своём диагнозе женщина решила умолчать, когда познакомилась с мужчиной в соцсетях. Спустя время его посадили, но россиянка решила не бросать возлюбленного и посещала его в колонии. Вскоре они поженились. Казалось бы, счастливый конец...

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«С 2018 года она несколько раз приезжала на свидания к мужу в колонию. В декабре 2020 года при сдаче анализов крови для подготовки к операции у мужчины была выявлена ВИЧ-инфекция», — сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Шокированный мужчина развёлся с возлюбленной и решил наказать её хотя бы через суд. Потерпевший просил взыскать компенсацию морального вреда в 500 000 рублей. К слову, на судебном заседании сама подсудимая вину признала полностью и даже раскаялась. Но здоровье уже не вернёшь.

В итоге суд наказал молчунью годом условки. К тому же судья удовлетворил требования потерпевшего насчёт компенсации вреда, но оценил заражение ВИЧ всего в 100 000 рублей.