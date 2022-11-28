В Запорожской области обнаружен схрон с боеприпасами

В Токмаке Запорожской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами в гараже местного жителя, который сейчас служит в украинской армии. Об этом сообщил представитель областного ГУВД.
«В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ», — цитирует его РИА Новости.
В результате осмотра гаража были обнаружены, среди прочего, граната, два пакета дальнобойного заряда, а также два пакета метального заряда.
В данный момент, по словам представителя ГУВД, проводится проверка.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов из Херсона.