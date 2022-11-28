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17 минут назад

В Запорожской области обнаружен схрон с боеприпасами

RT на русском

В Токмаке Запорожской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами в гараже местного жителя, который сейчас служит в украинской армии. Об этом сообщил представитель областного ГУВД.

В Запорожской области обнаружен схрон с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ», — цитирует его РИА Новости.

В результате осмотра гаража были обнаружены, среди прочего, граната, два пакета дальнобойного заряда, а также два пакета метального заряда.

В данный момент, по словам представителя ГУВД, проводится проверка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов из Херсона.

Происшествия,Рамзан Кадыров,
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