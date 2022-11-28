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11 минут назад

Baza: в Приморье у подозреваемого в убийстве женщины нашли останки людей

News.ru

В Приморском крае сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого в убийстве женщины останки людей на участке, сообщает Telegram-канал Baza. Авторы публикации утверждают, что среди них был в том числе обгорелый труп искомой женщины. Как заявляют источники портала, в момент обыска мужчина пытался покончить с собой.

У подозреваемого в убийстве женщины нашли останки людей
Фото: News.ruNews.ru

Первоначально следователи узнали о пропаже жительницы поселка Горнореченский. По словам очевидцев, последним, кто ее видел, был Юрий Ю. из поселка Рудный. Сотрудники правоохранительных органов направилась к нему с обыском, тот не стал сопротивляться. Полицейские обнаружили следы крови и гильзы, а также свежую землю на его участке, и стали изучать территорию внимательнее. В какой-то момент Юрий Ю. попытался покончить с собой, позднее он был доставлен в критическом состоянии.

На следующий день следователи обнаружили на участке у жителя Рудного обгорелые останки искомой женщины, а также еще двух неизвестных человек. Также они нашли под землей закопанный автомобиль жертвы, который ранее тоже был сожжен. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве 27-летней местной жительницы. Тело убитой было обнаружено двумя днями ранее в собственной квартире под строительным мусором и со следами удушения проволокой. Причиной убийства мог стать конфликт из-за ремонта в квартире женщины.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», задержан рабочий из Киргизии — он полностью признал вину. По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил девушку по голове деревянной киянкой, а затем задушил проводом.

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