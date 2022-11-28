На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа

В штате Гавайи начал извержение вулкан Мауна-Лоа, который долго считали спящим. На данный момент местным населенным пунктам ничего не угрожает, сообщила Геологическая служба США в понедельник.
"Примерно в 23.30 по времени Гавайев (12.30 мск - прим. ТАСС), 27 ноября, началось извержение на вершине кальдеры Мауна-Лоа под названием Моку-авеовео, расположенной в Гавайском вулканическом национальном парке. По состоянию на настоящий момент лавовые потоки сосредоточены в границах вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Ветры могут распространять вулканический газ, и, возможно, мелкий пепел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
По данным специалистов, извержение Мауна-Лоа может проходить довольно "динамично", и движение потоков лавы способно "быстро меняться". Лава может и дальше оставаться внутри кальдеры, или же, наоборот, вылиться за ее пределы.
Как пишет местный портал Hawaii News Now, высота вулкана составляет примерно 4169 метров, последний раз он извергался в 1984 году. Долгое время он не проявлял активности, но в последние несколько недель специалисты фиксировали изменения в процессах в кратере.