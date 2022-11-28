На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа

"Примерно в 23.30 по времени Гавайев (12.30 мск - прим. ТАСС), 27 ноября, началось извержение на вершине кальдеры Мауна-Лоа под названием Моку-авеовео, расположенной в Гавайском вулканическом национальном парке. По состоянию на настоящий момент лавовые потоки сосредоточены в границах вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Ветры могут распространять вулканический газ, и, возможно, мелкий пепел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.