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37 минут назад

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа

ТАСС

В штате Гавайи начал извержение вулкан Мауна-Лоа, который долго считали спящим. На данный момент местным населенным пунктам ничего не угрожает, сообщила Геологическая служба США в понедельник.

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Примерно в 23.30 по времени Гавайев (12.30 мск - прим. ТАСС), 27 ноября, началось извержение на вершине кальдеры Мауна-Лоа под названием Моку-авеовео, расположенной в Гавайском вулканическом национальном парке. По состоянию на настоящий момент лавовые потоки сосредоточены в границах вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Ветры могут распространять вулканический газ, и, возможно, мелкий пепел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным специалистов, извержение Мауна-Лоа может проходить довольно "динамично", и движение потоков лавы способно "быстро меняться". Лава может и дальше оставаться внутри кальдеры, или же, наоборот, вылиться за ее пределы.

Как пишет местный портал Hawaii News Now, высота вулкана составляет примерно 4169 метров, последний раз он извергался в 1984 году. Долгое время он не проявлял активности, но в последние несколько недель специалисты фиксировали изменения в процессах в кратере.

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