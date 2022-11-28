У гражданина Киргизии отобрали 100 тысяч долларов в Москве

В Москве неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Киргизии. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой лежали 100 тысяч долларов.

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Инцидент произошел днем в понедельник, 28 ноября, на Литовском бульваре. В распоряжении телеканала оказались кадры, на которых несколько человек нападают на мужчину. Во время ограбления злоумышленники дважды выстрелили в сторону потерпевшего, но не попали.

Как пишет Telegram-канал «112», нападавшие скрылись с места происшествия на желтом Volkswagen Polo. Мужчина обратился в полицию и подал заявление, описав приметы преступников — сейчас их разыскивают.

Напомним, что в конце октября неизвестные ограбили 61-летнюю художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье. Преступники проникли в ее жилище в Солнечногорском районе, откуда похитили ключи от внедорожника Land Rover и 1 млн рублей.