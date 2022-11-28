ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ России предотвратила в Запорожской области серию терактов в местах массового пребывания людей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, их готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб.

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Как рассказали в ФСБ, граждан задержали во время следования к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

Задержанные дали признательные показания, заявив, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения. В их автомобиле силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, а в квартирах нашли два пистолета с патронами и гранату.