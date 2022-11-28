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41 минуту назад

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области

Никита Бородкин

ФСБ России предотвратила в Запорожской области серию терактов в местах массового пребывания людей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, их готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб.

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в ФСБ, граждан задержали во время следования к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

Задержанные дали признательные показания, заявив, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения. В их автомобиле силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, а в квартирах нашли два пистолета с патронами и гранату.

ФСБ: в Херсонской области задержаны девять диверсантов из СБУ, готовившие теракты

Граждан Украины доставили в Москву. Возбуждены уголовные дела за подготовку теракта и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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