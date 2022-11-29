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9 минут назад

Заммэра Херсона задержали на Украине из-за подозрений в коллаборационизме

Lenta.ruиещё 9

Заммэра Херсона задержали на Украине по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Задержан заммэра Херсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя главы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага», — отметили в ведомстве, не называя имени задержанного.

Утверждается, что подозреваемый в коллаборационизме на своей должности занимался организацией работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, а также подготовкой помещения для проведения референдума.

В ГБР отметили, что при задержании чиновнику сообщили о подозрении в пособничестве «государству-агрессору».

«Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в южных и восточных областях Украины в третий раз объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты тревог Минцифры республики, сигналы тревоги зафиксировали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

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