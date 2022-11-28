ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ России предотвратила в Запорожской области серию терактов в местах массового пребывания людей, их готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб, они дали признательные показания. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города", - отметили в спецслужбе.

Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

"Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области", - сообщили в ФСБ.

В интересах следствия их фамилии не разглашаются.

В автомобиле задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. В квартирах обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.