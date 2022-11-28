Элитные проститутки украли у клиента полмиллиона рублей в Москве

В Москве элитных проституток заподозрили в краже полумиллиона рублей у 26-летнего клиента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе Тропарево-Никулино. Мужчина вызвал представительницу секс-индустрии за 34 тыс. рублей. Девушка приехала вместе с коллегой.
Москвич угостил их пивом, а когда они пошли в душ, то потерял сознание. Проститутки дотащили его до дивана, взяли телефон и перевели с карты полмиллиона рублей — пропажу денег он обнаружил только на следующий день.
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве 20-летняя работница интим-услуг из Нигерии напала на полицейского, избила его и чуть не откусила половой орган.