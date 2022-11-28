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46 минут назад

Пожар произошел в здании поликлиники на юге столицы

Вечерняя Москваиещё 4

В здании поликлиники на юге столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 ноября.

По информации собеседника «ВМ», возгорание случилось в доме № 57 корпус 1 на Каширском шоссе, где располагается поликлиника. Здание находится на реконструкции.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, горел утеплитель. На данный момент возгорание ликвидировано. Сообщений о пострадавших не поступало.

Также о пожаре сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение в районе происшествия не затруднено.

Другое возгорание произошло в поселке Московский. Горели гаражи, площадь составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет.

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