В здании поликлиники на юге столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 ноября.
По информации собеседника «ВМ», возгорание случилось в доме № 57 корпус 1 на Каширском шоссе, где располагается поликлиника. Здание находится на реконструкции.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, горел утеплитель. На данный момент возгорание ликвидировано. Сообщений о пострадавших не поступало.
Также о пожаре сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение в районе происшествия не затруднено.
Другое возгорание произошло в поселке Московский. Горели гаражи, площадь составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет.