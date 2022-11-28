В здании поликлиники на юге столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 ноября.

По информации собеседника «ВМ», возгорание случилось в доме № 57 корпус 1 на Каширском шоссе, где располагается поликлиника. Здание находится на реконструкции.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, горел утеплитель. На данный момент возгорание ликвидировано. Сообщений о пострадавших не поступало.

Также о пожаре сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение в районе происшествия не затруднено.