Беспилотник упал на дорогу в российском городе

В Тюмени на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат, вопрос о его принадлежности сейчас выясняется. Об этом сообщили порталу 72.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
До этого жители российского города сняли на видеорегистриатор приземление дрона. По их словам, к беспилотнику были прикреплены парашюты.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
«Материалы переданы тюменскому транспортному прокурору. Расследование может длиться до месяца», — разъяснили в ведомстве.
В региональном отделении Росавиации также не сумели ответить, кому принадлежит упавший беспилотник.
В июле сообщалось о падении дрона на жилой дом в Таганроге, в результате происшествия здание полностью выгорело. Данных о пострадавших не поступало.