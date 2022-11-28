Беспилотник упал на дорогу в российском городе

В Тюмени на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат, вопрос о его принадлежности сейчас выясняется. Об этом сообщили порталу 72.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Кайрат Тутуков / Страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» Кайрат Тутуков / Страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

До этого жители российского города сняли на видеорегистриатор приземление дрона. По их словам, к беспилотнику были прикреплены парашюты.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

«Материалы переданы тюменскому транспортному прокурору. Расследование может длиться до месяца», — разъяснили в ведомстве.

В региональном отделении Росавиации также не сумели ответить, кому принадлежит упавший беспилотник.