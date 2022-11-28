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20 минут назад

В российском городе на проезжую часть упал беспилотник

Lenta.ru

В Тюмени на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат, вопрос о его принадлежности сейчас выясняется. Об этом сообщили порталу 72.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Беспилотник упал на дорогу в российском городе
Фото: Кайрат Тутуков / Страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»Кайрат Тутуков / Страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

До этого жители российского города сняли на видеорегистриатор приземление дрона. По их словам, к беспилотнику были прикреплены парашюты.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

«Материалы переданы тюменскому транспортному прокурору. Расследование может длиться до месяца», — разъяснили в ведомстве.

В региональном отделении Росавиации также не сумели ответить, кому принадлежит упавший беспилотник.

В июле сообщалось о падении дрона на жилой дом в Таганроге, в результате происшествия здание полностью выгорело. Данных о пострадавших не поступало.

Происшествия,Росавиация,
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