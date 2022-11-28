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24 минуты назад

Директора российского автозавода уличили в миллионных махинациях с грантом

Lenta.ruиещё 2

Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении директора автозавода в Ингушетии, уличив его в махинациях на 17,8 миллиона рублей при получении бюджетного гранта в рамках национального проекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Директора российского автозавода уличили в миллионных махинациях с грантом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, глава предприятия заключил с «Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» договор на реализацию инновационного проекта стоимостью 20 миллионов рублей. Однако россиянин предоставил заказчику фиктивные документы о покупке оборудования у частных компаний, которые принадлежали его родственникам. Следователи выяснили, что на оборудование и комплектующие было потрачено два миллиона рублей, остальное похищено.

Махинации выявили сотрудники МВД и ФСБ.

Происшествия,ФСБ,
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