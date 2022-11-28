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11 минут назад

В Москве семиклассница погибла после катания с горки

Газета.Ru

Инцидент произошел на юге Москвы, школьнице стало плохо дома, перед этим девочка каталась с горки и получила травму, сообщает РЕН ТВ.

Школьница погибла от небольшой травмы после катания с горки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девочка скончалась в квартире по улице Маршала Захарова в Москве. По предварительной информации, накануне школьница каталась во дворе с горки и получила небольшую травму руки, ударившись запястьем.

Состояние девочки резко ухудшилось вечером, когда она находилась дома вместе с семьей. Причиной смерти школьницы могла стать острая сердечная недостаточность, также известно, что погибшая являлась инвалидом по зрению.

Обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о том, что на Алтае катавшийся на тюбинге подросток врезался в машину и погиб.

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