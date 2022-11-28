Побрившего налысо беременную девушку россиянина арестовали

В Красноярске ранее судимый мужчина, который снял на видео издевательства над своей беременной девушкой арестован на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус» со ссылкой на Следственный комитет.

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«Решение принято Кировским районный судом. СК уточняет, что проходящий по двум уголовным статьям мужчина неоднократно избивал беременную девушку и до инцидента 25 ноября», — говорится в публикации.

Напомним, мужчина заподозрил свою беременную любовницу в неверности, избил, побрил налысо, облил зеленкой и угрожал выкинуть в окно, происходящее он снимал на видео.

Молодому человеку казалось, что девушка ему изменяет, и он решил ее проверить. Он написал ей с чужого номера, предложил встретиться и «расслабиться». Девушка согласилась, мужчина напал на нее у подъезда с ножом и затащил в квартиру. Он облил возлюбленную зеленкой, избил и побрил налысо, происходящее ревнивец снимал на видео, угрожая скинуть девушку с балкона.

«Я тебя сейчас в окно выкину, я не прикалываюсь. Ты полетишь с пятого этажа. Ты если сейчас улыбнешься, я тебя распинаю, встану, на камеру. Ногами жестко в голову. Ты зря сомневаешься», — угрожал молодой человек.

Спустя сутки его задержали. Возбуждены два уголовных дело по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». В ближайшее время он будет допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.