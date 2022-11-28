Стрелявший в вузе Перми признал иски потерпевших

В Пермском краевом суде бывший студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете, признал иски потерпевших на общую сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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На процессе по делу о массовом убийстве подсудимый заявил, что признает претензии пострадавших в полном объеме. Также стало известно, что Бекмансуров был отчислен из Пермского государственного национального исследовательского университета 7 июня 2021 года по собственному желанию.

Ранее 28 ноября сообщалось, что суд возобновил слушания по делу о массовом убийстве в вузе. В связи с возвратом на стадию судебного следствия для приобщения к делу пакета медицинских документов об инвалидности подсудимого, были отложены прения сторон, которые должны были состояться 28 ноября.

Бекмансурову грозит пожизненный срок за массовое убийство.