Сына губернатора Усса отпустили из тюрьмы в Италии

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс отпущен из тюрьмы под домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Prealpina.
Пятый апелляционный суд Милана на заседании 25 ноября принял решение отпустить Усса под домашний арест. В ближайшее время судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Усса из Италии в США. Генпрокурор Милана уже передал в суд обвинительный акт.
Напомним, Артем Усса обвиняется в США в отмывании денег и обходе санкций. Он был арестован в Италии по запросу США 19 октября. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег.
27 октября Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. От экстрадиции в США он отказался. Его выдачи также требует Россия. Защита просила перевести его под домашний арест.