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1 час назад

Сына российского губернатора Усса отпустили под домашний арест в Италии

Елена Прошина

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс отпущен из тюрьмы под домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Prealpina.

Сына губернатора Усса отпустили из тюрьмы в Италии
Фото: соцсетисоцсети

Пятый апелляционный суд Милана на заседании 25 ноября принял решение отпустить Усса под домашний арест. В ближайшее время судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Усса из Италии в США. Генпрокурор Милана уже передал в суд обвинительный акт.

Напомним, Артем Усса обвиняется в США в отмывании денег и обходе санкций. Он был арестован в Италии по запросу США 19 октября. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег.

27 октября Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. От экстрадиции в США он отказался. Его выдачи также требует Россия. Защита просила перевести его под домашний арест.

Происшествия,Коммерсант,Министерство юстиции США,
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