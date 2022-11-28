Сына губернатора Усса отпустили из тюрьмы в Италии

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс отпущен из тюрьмы под домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Prealpina.

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Пятый апелляционный суд Милана на заседании 25 ноября принял решение отпустить Усса под домашний арест. В ближайшее время судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Усса из Италии в США. Генпрокурор Милана уже передал в суд обвинительный акт.

Напомним, Артем Усса обвиняется в США в отмывании денег и обходе санкций. Он был арестован в Италии по запросу США 19 октября. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег.