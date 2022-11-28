В иркутском поселке ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Артемовском Иркутской области, где в 40-градусные морозы 13 домов вторые сутки остаются без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Держу под контролем ситуацию, которая складывается в поселке Артемовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. Из-за этого 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС. Работают инженерные бригады", - написал глава региона.
Готовятся пункты временного размещения. По словам губернатора, пока люди не изъявили желания ими воспользоваться.
Коммунальная авария произошла 26 ноября примерно в 17:00 (12:00 мск). Ориентировочное время восстановления теплоснабжения в администрации поселка ТАСС сказать затруднились.
Всего в поселке проживают около 1 тыс. человек. Населенный пункт находится в 65 км от райоцентра - города Бодайбо.