В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
8 минут назад

В поселке Иркутской области ввели режим ЧС из-за отключения отопления

ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Артемовском Иркутской области, где в 40-градусные морозы 13 домов вторые сутки остаются без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В иркутском поселке ввели режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Держу под контролем ситуацию, которая складывается в поселке Артемовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. Из-за этого 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС. Работают инженерные бригады", - написал глава региона.

Готовятся пункты временного размещения. По словам губернатора, пока люди не изъявили желания ими воспользоваться.

Коммунальная авария произошла 26 ноября примерно в 17:00 (12:00 мск). Ориентировочное время восстановления теплоснабжения в администрации поселка ТАСС сказать затруднились.

Всего в поселке проживают около 1 тыс. человек. Населенный пункт находится в 65 км от райоцентра - города Бодайбо.

Происшествия,Игорь Кобзев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители