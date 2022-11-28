В иркутском поселке ввели режим ЧС

"Держу под контролем ситуацию, которая складывается в поселке Артемовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. Из-за этого 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС. Работают инженерные бригады", - написал глава региона.