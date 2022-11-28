Крушение вертолета в Тверской области: СК начал проверку

По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года.

"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что на авиашоу в честь Дня ветеранов в аэропорту американского Далласа столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны. В результате произошедшего погибли шесть человек — пилот истребителя и члены экипажа бомбардировщика.