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1 час назад

Крушение вертолета в Тверской области: СК начал проверку

Свободная пресса

Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области.

Крушение вертолета в Тверской области: СК начал проверку
Фото: ТАССТАСС

Напомним, в результате ЧП пассажир и пилот погибли. Вертолет Robinson 66 упал в поле.

"Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна", - говорится в сообщении управления СК.

По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года.

"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что на авиашоу в честь Дня ветеранов в аэропорту американского Далласа столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны. В результате произошедшего погибли шесть человек — пилот истребителя и члены экипажа бомбардировщика.

Происшествия,Следственный комитет,
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