Названа возможная причина крушения вертолета под Тверью

Причиной падения вертолета в Вязовце в Кесовогорском районе Тверской области могло стать то, что перед взлетом судно задело деревья. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Фото: телеграм-канал "112" телеграм-канал "112"

О крушении вертолета стало известно поздним вечером 27 ноября. В результате падения воздушного судна погибли пилот и пассажир. В кабине вертолета находились заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев и его брат Дмитрий.

Александр Курылев был награжден званием мастера спорта в 2007 году. В 2015 году он завоевал титул чемпиона Европы в командных соревнованиях по высшему пилотажу на самолете. В 2013 году Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.