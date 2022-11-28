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1 час назад

Названа возможная причина крушения вертолета под Тверью

Москва24иещё 10

Причиной падения вертолета в Вязовце в Кесовогорском районе Тверской области могло стать то, что перед взлетом судно задело деревья. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Названа возможная причина крушения вертолета под Тверью
Фото: телеграм-канал "112"телеграм-канал "112"

О крушении вертолета стало известно поздним вечером 27 ноября. В результате падения воздушного судна погибли пилот и пассажир. В кабине вертолета находились заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев и его брат Дмитрий.

Александр Курылев был награжден званием мастера спорта в 2007 году. В 2015 году он завоевал титул чемпиона Европы в командных соревнованиях по высшему пилотажу на самолете. В 2013 году Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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