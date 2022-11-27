Частный вертолет потерпел крушение в российском регионе

Частный вертолет потерпел крушение под Тверью, два человека погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
По информации службы, вертолет совершил аварийную посадку на поле у поселка Вязовец.
На борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли. Причиной крушения называют технические неполадки.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в реке Мана нашли вертолет Robinson депутата Романа Гольдмана. Воздушное судно обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству. Обломки воздушного судна лежали посреди реки. Внутри вертолета никого не было.