Частный вертолет потерпел крушение в российском регионе

Частный вертолет потерпел крушение под Тверью, два человека погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Фото: CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /

По информации службы, вертолет совершил аварийную посадку на поле у поселка Вязовец.

На борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли. Причиной крушения называют технические неполадки.