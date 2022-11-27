В Охотском море загорелся траулер с людьми на борту

В Охотском море продолжается пожар на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Фото: ТАСС ТАСС

«Идет пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту», - пояснили в РМРФ.

В ведомстве отметили также, что на борту корабля находятся 104 человека экипажа. По состоянию на 15:00 мск данных о пострадавших не поступало.

Уточняется, что после подачи сигнала о помощи в район бедствия направились семь судов, в том числе БМРТ «Бутовск». Морякам удалось передать на Sunfish несколько комплектов противопожарного оборудования.

В настоящее время два БМРТ направляются в точку укрытия на Камчатке в Усть-Хайрюзово. Там они смогут укрыться от надвигающегося шторма и завершить тушение пожара.