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28 минут назад

В Охотском море загорелся траулер со 104 людьми на борту

Илья Родин

В Охотском море продолжается пожар на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

В Охотском море загорелся траулер с людьми на борту
Фото: ТАССТАСС

«Идет пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту», - пояснили в РМРФ.

В ведомстве отметили также, что на борту корабля находятся 104 человека экипажа. По состоянию на 15:00 мск данных о пострадавших не поступало.

Уточняется, что после подачи сигнала о помощи в район бедствия направились семь судов, в том числе БМРТ «Бутовск». Морякам удалось передать на Sunfish несколько комплектов противопожарного оборудования.

В настоящее время два БМРТ направляются в точку укрытия на Камчатке в Усть-Хайрюзово. Там они смогут укрыться от надвигающегося шторма и завершить тушение пожара.

Согласно данным реестра, траулер Sunfish был построен в 1992 году. Он приписан к сахалинскому морскому порту Невельск.

Происшествия,Росморречфлот,
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