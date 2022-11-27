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1 час назад

В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности

Lenta.ruиещё 4

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Желтый уровень террористической опасности на территории города будет действовать с 18:00 27 ноября 2022 года до 18:00 12 декабря.

Отмечается, что решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.

В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.

Режим высокой террористической опасности в Севастополе ввели 1 августа — тогда губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Происшествия,Михаил Развожаев,НАК,
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