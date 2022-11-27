В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

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Желтый уровень террористической опасности на территории города будет действовать с 18:00 27 ноября 2022 года до 18:00 12 декабря.

Отмечается, что решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.

В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.