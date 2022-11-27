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2 минуты назад

ВСУ снова обстреляли окраины города Шебекино в Белгородской области

Майк Габриелян

Украинские вооруженные формирования в воскресенье, 27 ноября обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ снова обстреляли окраины города Шебекино в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"телеграм-канал "Настоящий Гладков"

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, имеются повреждения линий электропередачи. В Шебекино частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Перезапускаются насосные станции водоснабжения.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области формируют так называемую «засечную черту».

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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