ВСУ снова обстреляли окраины города Шебекино в Белгородской области

Украинские вооруженные формирования в воскресенье, 27 ноября обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, имеются повреждения линий электропередачи. В Шебекино частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Перезапускаются насосные станции водоснабжения.