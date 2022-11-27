ВСУ снова обстреляли окраины города Шебекино в Белгородской области

Украинские вооруженные формирования в воскресенье, 27 ноября обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, имеются повреждения линий электропередачи. В Шебекино частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.
Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Перезапускаются насосные станции водоснабжения.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области формируют так называемую «засечную черту».