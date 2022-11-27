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6 минут назад

На теле выдворенного из России блогера Некоглая нашли гематомы и ссадины

Lenta.ruиещё 2

На теле депортированного из России блогера Николая Лебедева (Некоглая) при поступлении в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) нашли гематомы и ссадины. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

На теле выдворенного из России блогера Некоглая нашли гематомы и ссадины
Фото: @nekoglai1337@nekoglai1337

«Где он их (гематомы и ссадины) получил? Не в ходе пребывания там, а до помещения туда. В ЦВСИГ вновь поступающие проходят медосмотр. Там все травмы и увечья фиксируются. При поступлении в ЦВСИГ была сделана запись в соответствующих документах, что у Некоглая есть "множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей"», — рассказал Мельников.

Сам Некоглай утверждает, что был избит в ОМВД «Пресненский».

«С его слов, процесс избиения и принудительной стрижки сотрудники этого ОМВД снимали на телефон», — сказал правозащитник.

Кроме того, в ЦВСИГ блогера поместили к агрессивному соседу, который, по словам Мельникова, нанес Некоглаю побои и оказывал на него моральное давление. Вскоре его перевели в другую камеру, где новый сокамерник оказывал ему моральную поддержку.

Блогер ожидал депортации в ЦВСИГ, а 24 ноября стало известно, что Некоглай был выдворен из России.

В начале ноября Николая Лебедева задержала полиция после того, как опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты. Позже Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии.

Николай Лебедев,Алексей Мельников,
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