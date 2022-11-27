На теле выдворенного из России блогера Некоглая нашли гематомы и ссадины

«Где он их (гематомы и ссадины) получил? Не в ходе пребывания там, а до помещения туда. В ЦВСИГ вновь поступающие проходят медосмотр. Там все травмы и увечья фиксируются. При поступлении в ЦВСИГ была сделана запись в соответствующих документах, что у Некоглая есть "множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей"», — рассказал Мельников.