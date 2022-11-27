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1 час назад

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Илья Родин

В Солнечногорске при пожаре в частном доме погибла супружеская пара пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

При пожаре в Подмосковье погибли пенсионеры
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в воскресенье, 27 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении и осмотре были обнаружены тела владельцев дома - мужчины и женщины 1947 года рождения.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы специальной техники.

В настоящее время на месте работают следователи, идет опрос родственников. По делу будут назначены соответствующие экспертизы.

Происшествия,Следственный комитет,
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