При пожаре в Подмосковье погибли пенсионеры

В Солнечногорске при пожаре в частном доме погибла супружеская пара пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

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Отмечается, что в воскресенье, 27 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении и осмотре были обнаружены тела владельцев дома - мужчины и женщины 1947 года рождения.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы специальной техники.