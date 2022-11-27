В Ангарске загорелся один из крупнейших НПЗ в России

В Ангарске локализован пожар на предприятии «Роснефти» АНХК, входящем в десятку крупнейших российских НПЗ. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в тушении участвуют свыше сотни сотрудников экстренных служб. Об этом пишет РБК.

Фото: Пресс-служба МЧС России Пресс-служба МЧС России

Отмечается, что пожар произошел на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Огонь распространился по технологической установке теплообменника.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснил, что пожар локализовали к 10:12, к этому времени он распространился на 250 кв. м.

В МЧС уточнили, что было задействовано 104 человека и 25 единиц специальной техники.