В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

В Ангарске загорелся один из крупнейших НПЗ в России

Илья Родин

В Ангарске локализован пожар на предприятии «Роснефти» АНХК, входящем в десятку крупнейших российских НПЗ. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в тушении участвуют свыше сотни сотрудников экстренных служб. Об этом пишет РБК.

В Ангарске загорелся один из крупнейших НПЗ в России
Фото: Пресс-служба МЧС РоссииПресс-служба МЧС России

Отмечается, что пожар произошел на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Огонь распространился по технологической установке теплообменника.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснил, что пожар локализовали к 10:12, к этому времени он распространился на 250 кв. м.

В МЧС уточнили, что было задействовано 104 человека и 25 единиц специальной техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Региональная прокуратура начала проверку инцидента.

Происшествия,Игорь Кобзев,Роснефть,Генпрокуратура РФ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители