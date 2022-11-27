В Ангарске загорелся один из крупнейших НПЗ в России

В Ангарске локализован пожар на предприятии «Роснефти» АНХК, входящем в десятку крупнейших российских НПЗ. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в тушении участвуют свыше сотни сотрудников экстренных служб. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что пожар произошел на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Огонь распространился по технологической установке теплообменника.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснил, что пожар локализовали к 10:12, к этому времени он распространился на 250 кв. м.
В МЧС уточнили, что было задействовано 104 человека и 25 единиц специальной техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Региональная прокуратура начала проверку инцидента.