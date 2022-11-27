Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с риелторами

Телефонные мошенники используют новую схему для обогащения: они вступают в сговор с недобросовестными риелторами, чтобы заполучить не только деньги, но и недвижимость. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

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По его словам, сначала на телефон жертвы поступает звонок, мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов или Следственного комитета, сообщает о риске кражи денег и просит помочь следствию. В качестве доказательства звонивший может прислать поддельные фотографии удостоверений и даже листы постановлений об уголовном деле.

Если жертва поверит мошенникам, они могут довести ее до «полного разорения», предупредил эксперт. Злоумышленники просят перевести деньги на безопасный счет и взять банковский кредит на аналогичную сумму, чтобы «настоящий не повис». Оформить кредит они заставляют под залог жилья. Соловьев подчеркнул, что к этой схеме подключаются риелторы, которые проводят все сделки с недвижимостью чрезвычайно быстро.

Юрист отметил, что следом у жертвы изымают жилье за долги, которое впоследствии сменяет нескольких собственников, чтобы в будущем суд не мог беспрепятственно изъять объект. По документам каждый последующий собственник жилья формально признан законным владельцем.