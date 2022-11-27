Задержан истязавший свою беременную подругу россиянин

"В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины <…> В социальной сети выявлен видеоролик, на котором мужчина высказывает угрозу убийством в отношении своей девушки. В публикации сообщается, что мужчина избил девушку, напал на нее с ножом, <...> она находится в состоянии беременности. Свои противоправные действия он снимает на мобильный телефон", - рассказали в ведомстве.