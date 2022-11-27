Задержан истязавший свою беременную подругу россиянин

Правоохранительные органы задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в истязаниях своей беременной 22-летней подруги. Мужчина угрожал девушке убийством и снимал свои действия на мобильный телефон, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
"В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины <…> В социальной сети выявлен видеоролик, на котором мужчина высказывает угрозу убийством в отношении своей девушки. В публикации сообщается, что мужчина избил девушку, напал на нее с ножом, <...> она находится в состоянии беременности. Свои противоправные действия он снимает на мобильный телефон", - рассказали в ведомстве.
Мужчину подозревают в истязаниях беременной женщины (п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).
По версии следствия, мужчина знал, что его девушка беременна. В ночь на 26 ноября он встретился с ней возле одного из многоквартирных домов. Мужчина, угрожая ножом, схватил девушку за шею и завел в квартиру своего знакомого, где облил ее зеленкой и подстриг волосы.