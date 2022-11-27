Мошенники начали присылать документы сотрудников правоохранительных органов

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что телефонные мошенники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов и даже присылать подтверждающие их должность документы.

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В беседе с агентством «Прайм» Соловьёв призвал не начинать разговор с подозрительными личностями.

Он напомнил, что для обсуждения кредитных вопросов сотрудники полиции или ФСБ встречаются с гражданами лично, а не используют мобильный телефон.