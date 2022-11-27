Раскрыты подробности убийства найденной среди строительного мусора россиянки

Причиной убийства женщины, тело которой нашли среди мешков со строительным мусором в Приморском районе Санкт-Петербурга, могла стать обида за неоцененный ремонт. Подробности произошедшего приводит издание «Фонтанка».

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Ранее стало известно, что полицейские задержали 41-летнего гражданина Киргизии, которого подозревают в убийстве 27-летней россиянки. Тело жительницы Санкт-Петербурга было найдено среди мешков со строительным мусором.

Когда девушка перестала выходить на связь, ее знакомый обратился в полицию. По его словам, мигрант делал ремонт в квартире убитой на улице Студенческой. В этот день она поехала проверять отремонтированное жилище.

Тело девушки, завернутое в полиэтилен, обнаружили в углу одной из комнат с проволокой на шее.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из хостела на Московском проспекте. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в убийстве и об избрании меры пресечения.