Мужчина утонул на соревнованиях «моржей» в Подмосковье

В городе Фрязино в озере Большое утонул 47-летний Евгений Макеев. Трагедия произошла во время празднования Дня моржа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в районе озера любители моржевания проводили разнообразные мероприятия. Они делали заплывы в озере, рассказывали о пользе зимнего закаливания.

Во время праздника Макеев, «морж с большим стажем», внезапно провалился под лед. Присутствующие сразу же бросились спасать его, но все их действия оказались безуспешными.