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50 минут назад

Мужчина утонул на соревнованиях «моржей» в Подмосковье

Илья Родин

В городе Фрязино в озере Большое утонул 47-летний Евгений Макеев. Трагедия произошла во время празднования Дня моржа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Мужчина утонул на соревнованиях «моржей» в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в районе озера любители моржевания проводили разнообразные мероприятия. Они делали заплывы в озере, рассказывали о пользе зимнего закаливания.

Во время праздника Макеев, «морж с большим стажем», внезапно провалился под лед. Присутствующие сразу же бросились спасать его, но все их действия оказались безуспешными.

Специалисты экстренных служб позже извлекли со дна озера труп мужчины. По факту происшествия начата проверка.

Происшествия,Евгений Макеев,
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