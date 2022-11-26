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16 минут назад

Самолет избежал столкновения с грузовиком в аэропорту Охотска

Илья Родин

В аэропорту Охотска самолет Ан-24 с трудом избежал столкновения с грузовым автомобилем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

У самолета в Охотске лопнули колеса из-за резкого торможения
Фото: Авиакомпания "Ангара"Авиакомпания "Ангара"

Отмечается, что борт выполнял чартерный рейс «Охотск-Хабаровск». На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации.

В ведомстве пояснили, что при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиру воздушного судна пришлось применить экстренное торможение. Это было обусловлено угрозой столкновения с грузовиком, замеченным на границе ВПП.

В результате инцидента лопнули колеса шасси. По предварительным данным, пострадавших нет.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

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