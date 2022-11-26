У самолета в Охотске лопнули колеса из-за резкого торможения

В аэропорту Охотска самолет Ан-24 с трудом избежал столкновения с грузовым автомобилем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Фото: Авиакомпания "Ангара" Авиакомпания "Ангара"

Отмечается, что борт выполнял чартерный рейс «Охотск-Хабаровск». На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации.

В ведомстве пояснили, что при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиру воздушного судна пришлось применить экстренное торможение. Это было обусловлено угрозой столкновения с грузовиком, замеченным на границе ВПП.

В результате инцидента лопнули колеса шасси. По предварительным данным, пострадавших нет.