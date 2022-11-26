В Петербурге в строительном мусоре нашли тело девушки

В Санкт-Петербурге в квартире на Студенческой улице обнаружено тело девушки. Оно находилось среди мешков со строительным мусором. В ее убийстве подозревается 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который делал в квартире ремонт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение об исчезновении 27-летней жительницы северной столицы. 23 ноября она поехала в свою квартиру для проверки ремонтных работ. После этого девушка перестала выходить на связь.

В пресс-службе пояснили, что 25 ноября сотрудники полиции осуществили осмотр жилых помещений по указанному адресу. В ходе проверки им удалось обнаружить тело хозяйки. Оно находилось в углу, между мешками со строительным мусором.