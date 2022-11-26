Восемь человек погибли в результате оползня в Италии

Восемь человек погибли в результате оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщает телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини.
«Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье», — заявил Сальвини.
Он отметил, что погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.
1 июля в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.