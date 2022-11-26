Восемь человек погибли в результате оползня в Италии

Восемь человек погибли в результате оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщает телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини.

Фото: AFP © Laurent EMMANUEL AFP © Laurent EMMANUEL

«Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье», — заявил Сальвини.

Он отметил, что погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.