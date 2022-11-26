Названа возможная причина пожара на газопроводе в Ленобласти

Причиной возгорания на газопроводе «Белоусово – Ленинград» под Петербургом могла стать усталость металла, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

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«По предварительным данным, это все-таки техногенная авария – усталость металла», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Андреев отметил, что расследование продолжается, пока рано делать какие-то выводы.

По словам председателя комитета, к настоящему моменту завершены восстановительные работы, а обслуживание абонентов осуществляется в штатном режиме. Андреев также рассказал, что в некоторых домохозяйствах обнаружено незаконно размещенное оборудование – владельцам придется устранить нарушения, прежде чем их снова подключат к газу.