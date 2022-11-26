Названа возможная причина пожара на газопроводе в Ленобласти

Причиной возгорания на газопроводе «Белоусово – Ленинград» под Петербургом могла стать усталость металла, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.
«По предварительным данным, это все-таки техногенная авария – усталость металла», – заявил он в ходе пресс-конференции.
Андреев отметил, что расследование продолжается, пока рано делать какие-то выводы.
По словам председателя комитета, к настоящему моменту завершены восстановительные работы, а обслуживание абонентов осуществляется в штатном режиме. Андреев также рассказал, что в некоторых домохозяйствах обнаружено незаконно размещенное оборудование – владельцам придется устранить нарушения, прежде чем их снова подключат к газу.
Ранее сообщалось, что разрыв с последующим возгоранием магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» произошел 19 ноября. Из-за аварии были отключены шесть распределительных станций, без топлива остались тысячи человек.