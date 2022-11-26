В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Названа возможная причина пожара на газопроводе в Ленобласти

Мир24

Причиной возгорания на газопроводе «БелоусовоЛенинград» под Петербургом могла стать усталость металла, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

Названа возможная причина пожара на газопроводе в Ленобласти
Фото: Мир24Мир24

«По предварительным данным, это все-таки техногенная авария – усталость металла», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Андреев отметил, что расследование продолжается, пока рано делать какие-то выводы.

По словам председателя комитета, к настоящему моменту завершены восстановительные работы, а обслуживание абонентов осуществляется в штатном режиме. Андреев также рассказал, что в некоторых домохозяйствах обнаружено незаконно размещенное оборудование – владельцам придется устранить нарушения, прежде чем их снова подключат к газу.

Ранее сообщалось, что разрыв с последующим возгоранием магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» произошел 19 ноября. Из-за аварии были отключены шесть распределительных станций, без топлива остались тысячи человек.

Происшествия,Юрий Андреев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители