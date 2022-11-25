Три человека погибли в результате поножовщины в Подмосковье

В подмосковном городе Луховицы найдены тела трёх человек с колото-резаными ранами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, убийство произошло на фоне конфликта. Тела всех убитых были обнаружены в квартире. По имеющейся информации, ими оказались хозяин квартиры Геннадий Дайновец, 35-летняя Анастасия Покровская и 40-летний мужчина по фамилии Коньков.

Подозреваемый в убийстве задержан. По предварительным данным, он не оказал сопротивления при задержании и был пьян. С ним сейчас работают следователи. Источник сообщает, что ранее врачи диагностировали у задержанного умственную отсталость.