Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318. Сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.

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Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, пропавшими без вести считаются 14 человек.

По данным агентства свыше 7,7 тыс. человек получили ранения, а более 73 тыс. граждан не могут вернуться в свои жилища из-за последствий удара стихии.

Землетрясение на острове Ява произошло 21 ноября, эпицентр располагался в 74 километрах к юго-востоку от Джакарты.