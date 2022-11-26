Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318. Сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.
Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, пропавшими без вести считаются 14 человек.
По данным агентства свыше 7,7 тыс. человек получили ранения, а более 73 тыс. граждан не могут вернуться в свои жилища из-за последствий удара стихии.
Землетрясение на острове Ява произошло 21 ноября, эпицентр располагался в 74 километрах к юго-востоку от Джакарты.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительным землетрясением в провинции Западная Ява, приведшим к многочисленным жертвам.