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41 минуту назад

Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 318

Мир24иещё 3

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318. Сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318
Фото: Мир 24Мир 24

Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, пропавшими без вести считаются 14 человек.

По данным агентства свыше 7,7 тыс. человек получили ранения, а более 73 тыс. граждан не могут вернуться в свои жилища из-за последствий удара стихии.

Землетрясение на острове Ява произошло 21 ноября, эпицентр располагался в 74 километрах к юго-востоку от Джакарты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительным землетрясением в провинции Западная Ява, приведшим к многочисленным жертвам.

Происшествия,Землетрясение,Владимир Путин,
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