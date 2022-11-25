Присяжные признали виновными обвиняемых в покушении на Руссо

Коллегия присяжных заседателей признала виновными фигурантов по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным телеканала, присяжные признали виновными Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. По решению Хамовнического суда Москвы, снисхождения заслуживают только первые два фигуранта дела. Джуре и Трясникову вынесли обвинение по статье об убийстве двух или более лиц по предварительному сговору и по найму. Демкину предъявили по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.
Напомним, что согласно данным следствия покушение на Руссо заказал экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Поводом стала личная неприязнь. Для реализации своего плана Исмаилов нанял пособников Джуру и Трясникова и исполнителя Демкина. В августе 2006 года последний обстрелял машину с находящимся внутри Руссо и его охранником. В результате покушения певец получил четыре ранения бедра. Спустя восемь лет стало известно о смерти Демкина, но дело Руссо прекращать не стали. Расследование в отношении Исмаилова продолжается до сих пор.