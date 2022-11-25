Присяжные признали виновными обвиняемых в покушении на Руссо

Коллегия присяжных заседателей признала виновными фигурантов по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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По данным телеканала, присяжные признали виновными Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. По решению Хамовнического суда Москвы, снисхождения заслуживают только первые два фигуранта дела. Джуре и Трясникову вынесли обвинение по статье об убийстве двух или более лиц по предварительному сговору и по найму. Демкину предъявили по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.