В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Присяжные признали виновными обвиняемых в покушении на Руссо

Елена Прошина

Коллегия присяжных заседателей признала виновными фигурантов по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Присяжные признали виновными обвиняемых в покушении на Руссо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, присяжные признали виновными Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. По решению Хамовнического суда Москвы, снисхождения заслуживают только первые два фигуранта дела. Джуре и Трясникову вынесли обвинение по статье об убийстве двух или более лиц по предварительному сговору и по найму. Демкину предъявили по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.

Напомним, что согласно данным следствия покушение на Руссо заказал экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Поводом стала личная неприязнь. Для реализации своего плана Исмаилов нанял пособников Джуру и Трясникова и исполнителя Демкина. В августе 2006 года последний обстрелял машину с находящимся внутри Руссо и его охранником. В результате покушения певец получил четыре ранения бедра. Спустя восемь лет стало известно о смерти Демкина, но дело Руссо прекращать не стали. Расследование в отношении Исмаилова продолжается до сих пор.

Происшествия,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители